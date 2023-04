En Español: UI Law Prof. César Rosado Marzán on the biggest challenges facing Iowa workers

Con los intentos recientes en Iowa y otros estados vecinos para debilitar protecciones existentes para trabajadores, decidí a consultar a una autoridad en la ley laboral en Iowa. Hablé recientemente con César Rosado Marzán, el Edward L. Carmody Profesor de la Ley en la Universidad de Iowa, y le pregunté a él algunas preguntas para obtener una comprensión mejor de que los trabajadores en Iowa deben entender sobre sus derechos y como luchar por ellos.



¿Cómo describirías el estado presente de los derechos laborales en Iowa?



Como la mayoría de los EEUU, los derechos laborales en Iowa están en disminución empinada. Como la mayoría de los estados ‘rojos’ ellos están en gran peligro en Iowa. Dado que el gobierno quiere restaurar la labor de niños en Iowa, la evidencia de la degradación de los derechos laborales es muy alta.

La gobernadora Reynolds soporta el derecho al trabajo – ¿Qué significa esta frase, en realidad?



Se significa que, si los trabajadores eligen democráticamente un sindicato para representarlos a su empleador, uno, el sindicato estará obligada a representar legalmente cada trabajador a pesar de su afiliación o falta de afiliación con el sindicato, y, dos, cualquier trabajador en esa compañía puede rechazar legalmente a pagar la cuota por servicios del sindicato, aun si el sindicato esta requerido a representarlos. Es decir, derecho al trabajo significa que el sindicato debe representar cualquier persona en una compañía donde el sindicato representa trabajadores, gratis. Los economistas se refieren a este fenómeno como polizones. Mi abuelo se referiría como gorronear y quizás cosas más desfavorables.

¿Que son los efectos verdaderos de derecho al trabajo?



Los estudios han demostrado que derecho al trabajo tiene impacto negative en afiliación en sindicatos y representación por sindicatos. Debilita a las uniones y por eso hace menos atractivas los sindicatos a la mayoría de los trabajadores.

¿Cuáles derechos son los más importantes de entender para los trabajadores de Iowa?



Es una pregunta muy compleja y merece conversación más amplia. Si tengo que escoger un derecho, creo que el derecho de unirse a un sindicato y la negociación del convenio es lo más importante. La democracia se depende de este derecho, y sin la democracia todos los trabajadores salen perdiendo.

¿Qué pueden hacer los trabajadores de Iowa para mejorar sus derechos en el lugar de trabajo?



Pueden hacer muchas cosas. Pueden unirse a sindicatos. O soportar a los trabajadores en huelga o con ganas de unirse a un sindicato. O convencer a sus iglesias para soportar los trabajadores necesitados, tal como cuando los trabajadores con salario bajo dicen que su empleador no les pagaba justamente de acuerdo con la ley.

Advertisement

Tres verdades sobre los sindicatos, según de profesor Rosado Marzán

Los sindicatos protegen tu derecho de negociar y obtienen resultados mejores que la negociación individual. Los trabajadores en sindicatos reciben más dinero y beneficios mejores que los trabajadores no sindicados. La cuota vale la pena. Un sindicato no es un forastero. Un sindicato es elegido y compuesto de los trabajadores y debe representar justamente todos los trabajadores de la unidad/departamento de negociación. Mas frecuentemente, los forasteros son los empleadores y los dueños de la compañía, no los sindicatos.

Knowing Your Rights as a Worker

Written and translated by Summer Santos

With recent efforts in Iowa and neighboring states to weaken existing protections for workers, I decided to consult an authority on labor law in Iowa. I recently spoke with César Rosado Marzán, the Edward L. Carmody Professor of Law at the University of Iowa, and asked him some questions to help get a better picture of what Iowan workers should understand about their rights and how to fight for them.



How would you characterize the current state of labor rights in Iowa?

Labor rights in Iowa, like in most of the United States, are in deep decline. Like in most “red” states, they’re even in bigger trouble in Iowa. The fact that the government wants to restore child labor in Iowa is perhaps more than good evidence of how degraded workers’ rights are in Iowa.

Gov. Reynolds supports “right to work”—what does that mean, really?



It means that if workers democratically choose to have a union represent them at work, that, one, the union has to legally represent all the workers in that workplace, whether they want to be union members or not, and, two, any worker in that workplace can legally opt out from paying the union service charge even when the union must represent them. In other words, right to work means that the union must represent for free anyone in a workplace where a union must represent employees. Economists call this “free riding.” My grandpa would have called it “freeloading,” and perhaps worse things.

What are the actual effects of “right to work”?



Studies have shown that right to work negatively impacts union membership and union representation. It weakens unions and, because of that, unions become less attractive to most workers.

Advertisement

What rights are most important for Iowan workers to understand?



This is a complicated question better left for a wider discussion. But if I had to choose one right, I think that the right to join a union and bargain collectively is the most important labor right of all. Democracy depends on this right. Without democracy, all workers lose.

How can Iowans best improve their workplace rights?



They can do many things, from joining unions to supporting workers who want to join unions or who are on strike, to getting their churches to support any group of workers who seek help, such as when low-wage workers claim their employer failed to pay them adequately under the law.

Three truths about unions, according to Professor Rosado Marzán

Unions protect your right to negotiate and obtain better outcomes than individual negotiation. Unionized workers make more money and better benefits than non-union workers. The dues are worth it. A union is not an outsider, but is elected by and composed of workers who must fairly represent all workers in their bargaining unit. More often, the outsiders are the bosses and company owners, not the unions.

This article was originally published in Little Village’s April 2023 issues.