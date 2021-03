Cortado: Ruta de bibliotecas de Iowa

Cada vez que he tenido la oportunidad de visitar una ciudad o pueblo de Iowa, he encontrado bibliotecas y personas muy amables. Así, en el año 2014 (mi primera visita a Iowa), pude conocer la Biblioteca Pública de Coralville. Al ingresar a la misma mi concepto de biblioteca cambió en cuestión de segundos. Pues en esta biblioteca, además de libros, había CDs de música y películas, y varios ambientes de lectura según la edad de los usuarios (adultos, jóvenes, niños). En el caso de mi país (Perú), las bibliotecas solo tienen libros, un ambiente de lectura, horarios reducidos y una recepcionista quien luego de un saludo formal te hará la infaltable pregunta: ¿me permite su carné de lector?

En cambio, en la biblioteca de Coralville, nadie me pidió carné de lector para poder consultar los materiales disponibles. Más bien había una estimulación enorme para que más personas pudieran visitarla, con horarios amplios, actividades educativas y culturales, y café a buen precio. Ese día solo me dediqué a escuchar música en un computador, experimentando una felicidad de niño cuyos nuevos juguetes ahora eran CDs de música. Allí encontré el álbum Come Sunday de Charlie Haden y Hank Jones, el cual hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis favoritos.

Cuatro años después, ya no como visitante sino como residente de Iowa, pude visitar más bibliotecas. Una de ellas es la Biblioteca Pública de Hopkinton. Ubicada al norte de Iowa, a una hora y media desde Iowa City. Pequeña, serena y tradicional. Sus paredes altas, mobiliario de madera y sofás de cuero, me transportaron a otros tiempos, quizás aquellos donde la velocidad de la vida cotidiana no era la regla sino la excepción. Otra biblioteca que también pude visitar fue la Biblioteca Pública de Anamosa, ubicada en la misma ciudad en la que nació el pintor Grant Wood. Esta es un poco más moderna que la anterior. Tiene varios estantes de libros y una amplia variedad de materiales disponibles. La visité varias veces porque en esta ciudad vivió la abuela de Allison (mi esposa). La motivación de mis visitas no era consultar libros o CDs, sino comprar libros. Pues en un rincón de la biblioteca había libros descatalogados o que tenían poca demanda de lectura y por ello eran rematados a precios ínfimos. Y, para mi buena suerte, encontré In cold blood de Truman Capote.

No puedo dejar pasar la Biblioteca Pública de Iowa City. En mi primera visita a Iowa pude conocerla solo por fuera. Mi esposa y yo andábamos en auto y, al pasar por la misma, Allison me la señaló: “Esta es la Biblioteca Pública de Iowa City,” y yo apenas vi un edificio largo, con puerta corrediza de vidrio y grandes ventanas. Sería a inicios de diciembre del 2018 cuando por fin pude visitarla. En aquel entonces aún no comenzaba el invierno polar que tendríamos luego, y yo no conocía mucho la ciudad. Decidí caminar en vez de tomar el bus. Una vez ya en el lugar, desde luego que vi muchos libros (incluídos aquellos en español y otros idiomas), revistas, películas y música. Pero lo que más me llamó la atención fue el descubrir que en este lugar había vida comunitaria. Un espacio en donde todos podíamos vernos los rostros y reconocernos como peregrinos sin importar nuestra condición social, lugar de origen, idioma, edad, género. Todos aquí eran bienvenidos: estudiantes, adultos mayores, oficinistas, inmigrantes, personas sin hogar, personas buscando empleo, personas con discapacidad, músicos callejeros, etcétera.

No queda duda de que en la biblioteca de la Ciudad de la Literatura las personas no solo buscan libros, también buscan un abrigo, café a buen precio, un lugar para el ocio y el entretenimiento, una mesa para charlar con los demás. ¿Existirán más bibliotecas o lugares parecidos a ésta en otras partes del mundo?

